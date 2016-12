France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Les enquêtes de Vera L'adieu en mer GB 2016 Stereo 16:9 Merken Le corps sans vie d'un pêcheur, Tommy Stonnall, est retrouvé dans les filets d'un bateau de pêche. Les deux fils de Stonnall, Steve et Lee, soupçonnent Jay Connock, le propriétaire du marché aux poissons local. Quelques mois auparavant, un incendie de la halle avait causé la mort de Joe Connock, et Tommy Stonnall avait été accusé d'avoir allumé le feu. Vera découvre d'abord que le marché aux poissons était en difficulté. Ensuite toute cette affaire pourrait être liée à un trafic de clandestins, dans lequel Lee Stonnall pourrait être impliqué. De quoi éclairer l'enquête sous un jour nouveau... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) Jon Morrison (Kenny Lockhart) Kenny Doughty (Aiden Healy) Noof McEwan (Hicham Cherradi) Kingsley Ben-Adir (Marcus Summer) Riley Jones (Mark Edwards) Ciaran Griffiths (Steve Stonnall) Originaltitel: Vera Regie: Paul Gay Drehbuch: Martha Hillier, Paul Thompson, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett