France 3 00:30 bis 02:15 Sonstiges Le concert des étoiles Luciano Pavarotti 2016 Stereo 16:9 Luciano Pavarotti, l'une des plus grandes voix du XXe siècle, s'est éteint le 6 septembre 2007 à Modène, la ville qui l'avait vu naître en 1935. Comme la Callas ou Caruso, Luciano Pavarotti était reconnaissable dès la première note. Durant quatre décennies, il incarna l'opéra italien à la fois pour les mélomanes et pour le grand public. Chacune de ses apparitions contribuait à la popularisation de l'art lyrique. Aujourd'hui, presque 10 ans après sa mort, le rayonnement du ténor illumine toujours la scène internationale. De grands artistes lyriques venus du monde entier se sont retrouvés sur la scène de la salle des Etoiles, à Monaco. Ils interprètent les airs les plus marquants de son répertoire. Gäste: Andrea Bocelli, Joseph Calleja, Olga Peretyatko, Anita Hartig, Jean-François Borras, Julien Behr, Florian Laconi, Catherine Trottmann