France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Commissaire Magellan Confession mortelle F 2016 Stereo 16:9 Le père Gabriel Daumier est l'exemple même du prêtre dynamique et adoré de tous ses paroissiens. Aussi, quand il est retrouvé assassiné à l'intérieur de son église, c'est la stupéfaction générale. Le commissaire Magellan et son assistante, le lieutenant Selma Berrayah, vont avoir fort à faire pour découvrir qui aurait pu s'en prendre ainsi à un tel homme d'église. L'enquête amène les deux policiers à s'intéresser de près à une certaine famille, les Belcourt, dont le religieux était semble-t-il très proche. Magellan butte pourtant sur la véritable nature des liens qui l'unissaient aux Belcourt... Schauspieler: Jacques Spiesser (Simon Magellan) Selma Kouchy (Selma Berrayah) Bernard Alane (Paul Gavrillac) Nathalie Besançon (Florence Higel) Marie de Stefano (Cordélia) Franz Lang (Ludovic) Line Renaud (Mathilde Belcourt) Originaltitel: Commissaire Magellan Regie: Lionel Chatton Drehbuch: Stéphane Pannetier, Eric Prungnaud, Nicolas Durand-Zouky, Laurent Mondy Musik: Frédéric Porte