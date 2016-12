France 3 09:02 bis 10:19 Sonstiges Aloha, Scooby-Doo USA 2005 Stereo 16:9 Merken Sammy et Scooby-Doo se rendent à Hawaii avec tous leurs amis. Ils se réjouissent de pouvoir suivre sur place la grande compétition annuelle de surf. Mais peu après leur arrivée sur l'île, de mystérieuses créatures s'en prennent aux sportifs. La population locale évoque une vieille malédiction. Daphné veut en avoir le coeur net et propose de mener une enquête approfondie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aloha, Scooby-Doo Regie: Tim Maltby Drehbuch: Temple Mathews

