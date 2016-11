France 3 21:00 bis 22:22 Sonstiges Macron, la stratégie du météore F 2016 Stereo 16:9 Merken Il y a encore trois ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est candidat à la présidence de la République après avoir occupé les devants de la scène politique et médiatique pendant plusieurs mois. Pour raconter ce phénomène singulier, Pierre Hurel a suivi Emmanuel Macron pendant six mois, depuis l'annonce du lancement de son mouvement "En Marche", jusqu'au lendemain de sa démission du poste de ministre de l'Economie. Un portrait illustré par de nombreuses archives inédites et des témoignages de ses proches, dont celui de son épouse Brigitte, qui s'exprime pour la première fois. In Google-Kalender eintragen Regie: Pierre Hurel