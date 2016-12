Pro7 MAXX 16:15 bis 16:40 Trickserie Pokémon Mauzi als Retter in der Not! J 2011 16:9 HDTV Merken Unverhofft kommt oft: Ash und seine Freunde stecken in der Klemme, als ihnen ausgerechnet Mauzi zu Hilfe kommt. Das Pokémon wurde von Team Rocket gefeuert und sucht nun Anschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6