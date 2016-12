Pro7 MAXX 16:15 bis 16:40 Trickserie Pokémon Ein Klubkampf, der es in sich hat: Emolga gegen Karadonis! J 2011 16:9 HDTV Merken In der zweiten Runde des Turniers geht es hoch her. Die Teams liefern sich harte Duelle, bei denen es nicht immer ganz fair zugeht. Die Pokémon von Lilia und Stefan stechen mit ihrem Kampfgeist besonders hervor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6