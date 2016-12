Pro7 MAXX 16:15 bis 16:40 Trickserie Pokémon Großes Wiedersehen in Rayono! J 2011 16:9 HDTV Merken In Rayono Stadt findet ein großes Turnier zu Ehren von Don George, dem Leiter des Pokémon-Kampfclubs, statt. Auch Ash und seine Freunde wollen unbedingt mitmachen und sind gespannt, welche Gegner sie zugelost bekommen. Nach und nach kommen immer mehr Freunde zum Turnier, um ebenfalls teilzunehmen. So kommt es, dass Benny gegen Diaz kämpft, Lilia gegen Jimmy Ray und Ash gegen Tramina. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 12