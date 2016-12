Pro7 MAXX 15:50 bis 16:15 Trickserie Pokémon Aeropteryx - Besuch aus der Urzeit! J 2011 16:9 HDTV Merken Auf ihrem Weg nach Rayono City statten Ash und seine Freunde Professor Esche einen Besuch ab. Der Wissenschaftler will das Ur-Pokémon Flapterix aus einem Fossil wiederherstellen. Das gelingt ihm auch, doch es stellt sich heraus, dass das Flapterix - von dem alle Flug-Pokémon abstammen - selbst gar nicht fliegen kann. Als Team Rocket wichtige Daten von Professor Esche stiehlt, müssen Ash und seine Freunde eingreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6