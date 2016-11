Niederlande 2 09:40 bis 10:10 Sonstiges De Monitor Koophuis (2/2) NL 2016 HDTV Merken Vervolguitzending in het dossier Koophuis. Bij De Monitor komen tips binnen van mensen die een huis hebben gekocht met een Koopgarant-regeling. Zij voelen zich opgelicht. De tipgevers reageren op de uitzending waarin woningkoper Guido zijn verhaal doet. 'Het verhaal van Guido komt ons zeer bekend voor', schrijft Eline de Groot. "Bijna een-op-een over te nemen met onze situatie." De teller tikt door als het gaat om tips die gaan over de Koopgarant-regeling. Mensen die mailen en die via deze regeling een huis hebben gekocht, hebben te maken met veel waardeverlies, vaak voor tienduizenden euro's. De vraag is: Komt dit (mede) door Koopgarant of is er sprake van gewone marktontwikkeling? In de vorige uitzending vertelt Guido dat hij voor 39.000 euro opgelicht is door de woningcorporatie. Hij kocht zijn huis via de Koopgarant-regeling. Guido kreeg een flinke korting, die hij bij verkoop weer terug moest betalen. Daarnaast had hij de verplichting om bij verkoop het huis aan de woningcorporatie aan te bieden. Dat leek gunstig, want zo had hij altijd een koper voor zijn huis, maar het pakte anders uit. Hij maakt juist enorm verlies op zijn huis. Het verhaal van Guido wordt herkend door veel mensen die ons mailen. Bijna 100 mensen uit 27 verschillende gemeenten melden zich. De gemene deler van alle tips is dat de mensen zich bekocht voelen. Ze stellen dat ze niet geholpen zijn door de Koopgarant-regeling, maar er juist door in de problemen raken: ze hebben enorme waardeverliezen. Onze tipgevers hebben het idee dat hun woning of bij aankoop te hoog is getaxeerd en/of bij verkoop aan de lage kant. De taxaties bij aan- en verkoop worden uitgevoerd door een taxateur die is aangesteld door de woningcorporatie. In deze uitzending zoekt De Monitor uit hoe de Koopgarant werkt en of de gedupeerden ook echt zijn opgelicht. Of is het een verhaal over de kleine lettertje die niet goed zijn gelezen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Teun van de Keuken Originaltitel: De Monitor