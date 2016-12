Pro7 MAXX 03:35 bis 03:55 Trickserie Naruto Shippuden Eine Frage der Ehre J 2008 16:9 Merken Asuma kämpft mit Wut im Bauch gegen Furido, hinter dem in Wirklichkeit Kazuma steckt - Soras Vater! Asuma kann es nicht fassen, dass Kazuma seinen Sohn mehr und mehr in ein Monster verwandeln lässt. Doch das Fuchsgeist-Chakra, das Furido mehr und mehr in Sora befreit, hat auch Auswirkungen auf Naruto ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Naruto Shippuden Regie: Hayato Date Altersempfehlung: ab 12

