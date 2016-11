Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Der Surf-Wettbewerb F, GB 2007 Stereo Live TV Merken Szenenwechsel für die fünf Freunde! Allies Eltern haben die Hobby-Detektive nach Malibu eingeladen. Das Quintett ist aufgeregt als die Reise los geht. Kaum angekommen, wird es richtig spannend. Denn in Malibu wird ein Surf-Wettbewerb ausgetragen. Jedoch gibt es einen Saboteur, der die Bretter der Teilnehmer manipuliert. Warum bloß? Wer steckt dahinter? Schon haben die fünf Freunde einen neuen Fall. Max meldet sich beim Wettbewerb an, um auf diese Weise an nähere Informationen zu gelangen. Eine erste Verdächtige ist Arlene Gundall. Sie will schon lange die Strandhütte von Surf-Guru Duke haben. Auch Sierra kommt Max verdächtig vor. Sie ist Allies Schul-Rivalin. Könnte sie die Saboteurin sein? Dann gibt es wieder einen Anschlag. Doch nun ist Max das Opfer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Musik: Barnaby Legg Altersempfehlung: ab 6

