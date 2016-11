Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Das Ungeheuer vom Bodwell-See F, GB 2008 Stereo Live TV Merken Konstantin war angeln, doch er kehrt von dem Ausflug ohne Fische zurück. Im Bodwell-See scheint es auf einmal kaum noch Fisch zu geben, dabei ist der See doch für seinen Fischreichtum bekannt. Die fünf Freunde wollen der Sache auf den Grund gehen und machen Georges Boot klar. Unterwegs treffen sie Colm, der sie unbedingt von der Aufklärungstour abhalten will. Doch die Freunde lassen sich nicht umstimmen. Am See angekommen, stellen sie fest, dass ein riesiges Krokodil sämtliche Fische gefressen hat. Wie kommt das Biest nur in den See? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Musik: Barnaby Legg, Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6