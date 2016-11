Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Sally Bollywood Ein extra-scharfer Fall / Der weiße Ritter F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: In der Schule findet ein Kochwettbewerb statt. Da Sally für ihr Leben gerne kocht, nimmt sie an dem Wettbewerb teil. Bei Rahani, dem klaren Favoriten auf den Sieg, ist das Essen plötzlich total verwürzt. Es scheint, als habe jemand absichtlich den milden Pfeffer gegen den scharfen Pfeffer eingetauscht um Rahanis Sieg zu verhindern. Da Sally sich einen fairen Wettkampf wünscht, nimmt sie sofort die Ermittlungen auf. 2. Geschichte: Der Hausmeister der Schule hat panische Angst: Er wird von einem Geist verfolgt. In seiner Not bittet er Sally und Doowee um Hilfe. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf das Geheimnis des "weißen Ritters" und erleben einige spannende Momente in den dunklen Geheimgängen ihrer Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6