SAT.1 Emotions 01:00 bis 02:35 Komödie Life Without Dick - Verliebt in einen Killer USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dick Rasmusson ist ein Privatdetektiv und betrügt seine Freundin Colleen Gibson mit einer anderen Frau. Doch eines Tages erschießt Colleen ihn aus Versehen, nicht ahnend, dass bereits ein Killer der irischen Mafia auf Dick angesetzt war. Der angeheuerte Killer Daniel Gallagher hat aber bisher noch niemanden töten können und will eigentlich viel lieber singen. Als sich Colleen und Daniel schließlich treffen, verlieben sie sich ineinander ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Colleen) Harry Connick jr. (Daniel) Johnny Knoxville (Dick) Craig Ferguson (Jared) Teri Garr (Madame Hugonaut) Geoffrey Blake (Det. Murphy) John Eddins (Det. O'Halloran) Originaltitel: Life without Dick Regie: Bix Skahill Drehbuch: Bix Skahill Kamera: James Glennon Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 12