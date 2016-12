France 2 21:35 bis 22:20 Krimiserie Castle En sommeil USA 2015 16:9 HDTV Merken Richard Castle connaît des nuits agitées : il rêve sans cesse de la période où il a disparu pendant deux mois. L'écrivain consulte un thérapeute, le docteur Carter Burke. Castle se rappelle s'être retrouvé en pleine jungle dans un pays asiatique. Il était dans une jeep poursuivant une autre jeep. Ses amis et lui essuyaient des tirs ennemis. Il se rappelle le numéro d'une plaque de voiture, un trophée et un homme ressemblant à Chuck Norris. Le trophée le ramène à un ancien camarade de classe, Philip Bartlett. L'homme était bien en Thaïlande à la période concernée mais pour des affaires commerciales... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: David Amann Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12