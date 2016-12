ORF 1 04:45 bis 05:25 Krimiserie Unforgettable Wer ist Mr. Kilborn? USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Carrie soll undercover eine kriminelle Gruppe ausspionieren, die einen Banküberfall in Manhattan vorbereitet. Ihren Anführer, den ominösen 'Mr. Kilborn', hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Geplant ist, dass die Bande mit Carries Hilfe in flagranti bei einem Einbruch erwischt und zerschlagen wird. Als es wider Erwarten zu Problemen kommt, gerät Carrie in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Prowse (Plainclothes Cop) Daya Vaidya (Nina Inara) Dallas Roberts (Eliot Delson) Jane Curtin (Joanne Webster) Originaltitel: Unforgettable Regie: Seith Mann Drehbuch: Spencer Hudnut Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 12