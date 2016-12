puls 4 12:35 bis 14:15 Abenteuerfilm Ritter Jamal - Eine schwarze Komödie USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jamal Walker (Martin Lawrence) arbeitet in einem Mittelalter-Vergnügungspark, als ein Arbeitsunfall ihn geradewegs aus der Gegenwart sieben Jahrhunderte zurück ins mittelalterliche Großbritannien katapultiert. Die verdutzten Royals interpretieren den schwarzen Mann im schrillen Shirt zum Glück als Abgesandten ferner Großmächte und erlauben dem Tunichgut, Chaos zu stiften, des Königs nymphomane Tochter zu befummeln und so nebenbei Nebenbuhler Persival (Vincent Regan) kräftig was überzubraten.

Der Schwarze Ritter ist zur Abwechslung voll der Gute, wenn Bad Boy Martin Lawrence ("Big Mamas Haus") Mark Twains Geschichte "Ein Yankee am Hofe des Königs Artus" in Homeboy-Manier interpretiert. Gil Junger ("10 Dinge, die ich an dir hasse") führte Regie bei der Slapstick-Zeitreise. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Lawrence (Jamal Walker / Skywalker) Marsha Thomason (Victoria / Nicole) Tom Wilkinson (Sir Knolte of Marlborough) Vincent Regan (Percival) Daryl Mitchell (Steve) Michael Countryman (Phillip) Kevin Conway (König Leo) Originaltitel: Black Knight Regie: Gil Junger Drehbuch: Peter Gaulke, Darryl Quarles Kamera: Ueli Steiger Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12