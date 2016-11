puls 4 22:55 bis 01:00 Komödie Couchgeflüster USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Karriefrau Rafi (Uma Thurman) hat gerade erst das Ende einer neunjährigen Beziehung überwunden, nicht zuletzt dank großer Hilfe durch ihre Psychotherapeutin Lisa (Meryl Streep). Nun sucht sie nach einem neuen Lover und wird in dem vierzehn Jahre jüngeren Künstler David (Bryan Greenberg) fündig - ohne zu ahnen, dass er der Sohn von Lisa ist. Lisa wiederum sieht Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes entgegen, als ihr Rafi in den kommenden Sprechstunde haarklein die Details der neuen Liebe schildert ...

Hübsch neurotische New Yorker Beziehungskomödie von "Boiler Room"-Regisseur Ben Younger, ein Tip für Damen auf der Suche nach leichter romantischer Muse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Uma Thurman (Rafi Gardet) Meryl Streep (Dr. Lisa Metzger) Bryan Greenberg (David Bloomberg) Jon Abrahams (Morris) Annie Parisse (Katherine) Aubrey Dollar (Michelle) Zak Orth (Randall) Originaltitel: Prime Regie: Ben Younger Drehbuch: Ben Younger Kamera: William Rexer Musik: Ryan Shore

