Komödie Immer Ärger mit 40 USA 2012

Eheleute Debbie und Pete stehen beide kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag, und insbesondere Debbie graust es vor dem Älterwerden. Nach einer missratenen Sexsession (weil Debbie sich über Petes Viagra-Konsum mokiert) beschließt die "ewig 38jährige", dass das Familienleben einer Generalüberholung unterzogen werden muss. Doch statt die Familienbande zu stärken, werden nur aller Nerven mächtig strapaziert. Bei Petes Geburtstagsparty mit versammelter Familien- und Freundesbande überspitzen sich schließlich die emotional hitzigen Ereignisse.

Schauspieler: Paul Rudd (Pete) Leslie Mann (Debbie) John Lithgow (Oliver) Megan Fox (Desi) Albert Brooks (Larry) Maude Apatow (Sadie) Iris Apatow (Charlotte) Originaltitel: This is 40 Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 12