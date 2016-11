ORF 1 22:05 bis 00:25 Krimi James Bond - Casino Royale GB, CZ, D, USA 2006 Nach den Charakteren von Ian Fleming Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Daniel Craigs erster 007-Einsatz! Als 'Pin Up'-Bond leistet er im 21. Abenteuer des britischen Geheimagenten vollsten Körpereinsatz. Die Story hält sich dabei an Ian Flemings ersten James Bond Roman, der von Oscar-Preisträger Paul Haggis ('L.A. Crash') meisterhaft adaptiert worden ist.Geheimagent James Bond ist den Financiers des internationalen Terrorismus auf der Spur. Der Kopf der Geldwäscher ist der geheimnisvolle Le Chiffre. Der ebenso begnadete wie psychopathische Pokerspieler beschafft in den Casinos sicheres Kapital, das durch skrupellose Börsenspekulationen vermehrt wird. Gemeinsam mit der verführerischen Vesper Lynd als Geldgeberin macht sich 007 auf den Weg zum alles entscheidenden Spiel um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (James Bond) Eva Green (Vesper Lynd) Mads Mikkelsen (Le Chiffre) Judi Dench (M) Jeffrey Wright (Félix Leiter) Giancarlo Giannini (Mathis) Caterina Murino (Solange) Originaltitel: Casino Royale Regie: Martin Campbell Drehbuch: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis, Ian Fleming Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12

