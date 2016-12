Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton prattica E: Elektronik und ... (2) Merken Welche instrumental-akustischen Klänge sich da mit ihrem elektronischen Gegenüber verbrüdern oder sich eher unversöhnlich gegenüberstehen sollen oder wollen, damit beschäftigen sich Komponistinnen und Komponisten in den Stücken, die in der neuen "prattica E"-Konzertreihe zu erleben sind. Für das Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten ist dieser Zyklus ein Versuch der Spezialisierung in der Neuen Musik entgegenzuwirken. Karlheinz Essl, Belma Beslic-Gál oder Veronika Simor haben sich mit den Klangmöglichkeiten von Posaune, Bassflöte oder Violoncello beschäftigt und elektronische bzw. Computermittel genützt, um der Umsetzung ihrer kompositorischen Ideen möglichst nahe zu kommen. In Google-Kalender eintragen