Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Archäologin war schon als Kind mein Traumberuf" Merken Mit sieben oder acht besuchte die gebürtige Klagenfurterin Sabine Ladstätter zusammen mit ihrer Volksschulklasse die römischen Ausgrabungen auf dem Magdalensberg in der Nähe ihrer Geburtsstadt. Nach diesem Schulausflug stand für die junge Kärntnerin fest, was sie später einmal werden wollte: Archäologin. Ein Ziel, das die heute 48-Jährige mit Konsequenz und Hartnäckigkeit verfolgt hat. Als langjährige Leiterin der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos zählt Sabine Ladstätter seit geraumr Zeit zu den renommiertesten Archäologinnen Europas. Im Gespräch mit Günter Kaindlstorfer gibt Österreichs "Wissenschafterin des Jahres 2011" Auskunft über die Faszinationskraft, die ihr Beruf nach wie vor auf sie ausübt, über die politischen Zwistigkeiten nach dem Entzug der Ausgrabungslizenz für österreichische Wissenschafterinnen und Wissenschafter in Ephesos und über aktuelle Tendenzen in der Klassischen Archäologie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Günter Kaindlstorfer Gäste: Gäste: Sabine Ladstätter (Altertumswissenschafterin)

