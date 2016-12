Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Drei Zeitalter - achtmal "Tosca": Giacomo Puccinis Meisteroper an ausgewählten Brennpunkten der Aufnahmegeschichte Merken Bald 100 Jahre zählt die "Tosca"-Gesamt(!)aufnahmen-Geschichte. Für die Ohren nicht-spezialisierter Opernfans beginnt sie 1929, mit gleich zwei parallelen Schellackplatten-Produktionen, die mit legendären Namen wie Bianca Scacciati, Carmen Melis, Alessandro Granda und Apollo Granforte aufwarten. Im Entstehungsjahr der nicht selten als "beste Operneinspielung aller Zeiten" geführten Callas-Aufnahme in Mailand (Victor de Sabata am Pult, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbi), 1953, am Beginn der LP-Ära, wird vor Rundfunkmikrofonen in München und Hamburg Puccini noch deutsch gesungen: unter anderem von Carla Martinis, Rudolf Schock und Josef Metternich. 1976 bringt neben der ersten Verfilmung an den römischen Originalschauplätzen - mit Raina Kabaiwanska, Plácido Domingo und Sherrill Milnes - eine Studioeinspielung aus London, die mit Colin Davis als Dirigenten die Rollenporträts von Montserrat Caballé und José Carreras festhält, während eine wiederum parallel dazu in Paris entstandene Aufnahme mit Galina Wischnewskaja und Franco Bonisolli überraschend schnell vergessen wurde ... In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel