Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Alte Musik im Konzert. Trevor Pinnock zum 70. Geburtstag. Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart The English Concert und Trevor Pinnock waren über viele Jahre hinweg maßstabsetzend in Sachen Barock und Klassik. Viele legendäre Schallplattenproduktionen zeugen von der Vitalität der Interpreten. Gäste: The English Concert, Trevor Pinnock (Leitung)