BBC Entertainment 23:10 bis 23:35 Comedyserie The Job Lot GB 2013 Merken When a factory suddenly shuts down, Brownall is inundated with newly unemployed jobseekers In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Hadland (Trish Collingwood) Russell Tovey (Karl Lyndhurst) Adeel Akhtar (George Dhot) Angela Curran (Janette Hodgkins) Jo Enright (Angela Bromford) Tamla Kari (Danielle Fisher) Martin Marquez (Paul Franks) Originaltitel: The Job Lot Regie: Martin Dennis