BBC Entertainment 22:40 bis 23:10 Sonstiges Inside No 9 The Trial of Elizabeth Gadge GB 2015 Merken Two of England's most notorious and feared witch-finders are summoned by Sir Andrew Pike to the unassuming village of Little Happens in order to try a defenceless old woman. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Pemberton (Mr. Clarke) Reece Shearsmith (Mr. Warren) David Warner (Sir Andrew Pike) Sinead Matthews (Sarah Nutter) Jim Howick (Thomas Nutter) Trevor Cooper (George Waterhouse) Paul Kaye (Richard Two-Shoes) Originaltitel: Inside No. 9 Regie: Dan Zeff Drehbuch: Steve Pemberton, Reece Shearsmith Musik: Christian Henson

