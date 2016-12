TV5 17:02 bis 17:55 Sonstiges Questions à la une Les régimes sans : la nouvelle obsession ? Merken " Sans gluten ", " sans lactose ", végétariens ou végans, " sans sucre ", " detox ", " paléo ", " jeûneurs "... De plus en plus de consommateurs choisissent d'exclure certains aliments de leurs assiettes. Face à ce phénomène, des médecins tirent la sonnette d'alarme. Ces nouvelles modes alimentaires aiguisent également l'appétit des industriels et nourrissent un business très lucratif. Ces régimes ont-ils fait la preuve de leur efficacité - Entraînent-il des carences - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franck Istasse Originaltitel: Questions à la une