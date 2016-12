Disney Channel 22:00 bis 23:45 Komödie Finding Christmas USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor Weihnachten, stellen Owen Harrison und Sean Tucker fest, dass sie eine Veränderung brauchen. Beide Männer wollen gescheiterte Beziehungen verarbeiten und beschließen einen Wohnungstausch zu wagen. Sean trifft in Owens Landhaus auf dessen Schwester Ryan und Owen wird von Sean's Mitarbeiterin Mia, in dessen Loft in New York City, empfangen. Die neue Umgebung bringt für beide große Veränderungen und stellt ihr Weihnachtsfest auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tricia Helfer (Ryan Harrison) J.T. Hodges (Owen Harrison) Mark Lutz (Sean Tucker) Cristina Rosato (Mia) Christian Distefano (Caleb) Brittany Gray (Kimber) Jessica Phillips (Halo) Originaltitel: Finding Christmas Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Lee Ventura Kamera: Russ Goozee Musik: Stacey Hersh, Stuart Roslyn

