Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges kulturLeben Das Wochenende in Bayern Hasemanns Töchter: "Warten - Ein dadistisches Simultankrippenspiel" / "Haus der Wunder": Werner Aisslinger in der Münchner Pinakothek der Moderne / Kurz und bündig - Konzert-Tipps / "Most heavenly": Der "Soweto Gospel Choir" kommt nach Bayern / Freiraum für Kunst und Kultur im Oberland: Das fools-Theater Holzkirchen / "Leidenschaft für Heilige": Ausstellung im Museum Fürstenfeldbruck