Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Wenn der Handel die Haltung diktiert. Was heißt das für Bayerns Schweine? "Wenn die langen Schwänze Pflicht werden, höre ich auf!" So und ähnlich setzen sich Schweinehalter derzeit eine 'Schmerzgrenze' beim Umgang mit ihren Tieren. Warum? Nicht, weil der Gesetzgeber und die Veterinärbehörden immer höhere Tierschutzanforderungen stellen, sondern der Handel. Große Einzelhandelskonzerne setzen nicht nur Rinderhalter mit dem Zwang zu gentechnikfreier Fütterung und Verzicht auf Anbindehaltung unter Zugzwang, sondern mehr noch die Schweinehalter: Schluss mit kupierten Ringelschwänzen, Schluss mit betäubungsfreier Kastration! Es sieht ganz so aus, als ob Lebensmittelkonzerne dem Staat das Heft beim Tierschutz aus der Hand nehmen und die Richtung vorgeben. Fürs Notizbuch "Nah dran" hinterfragt Ulrich Detsch, wie sehr die Tiere wirklich profitieren? Welche Folgen es für die Landwirte hat? Und schließlich der Verbraucher, wird er für mehr Tierschutz am Ende auch mehr Geld ausgeben?