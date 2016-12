SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz SWR Jazzpreis 2016. "Brückenschlag zur Lyrik und zum Gesang". Das Preisträgerkonzert der Pianistin Julia Hülsmann beim Festival Enjoy Jazz in Ludwigshafen Merken "Für mich ist Komponieren zunächst mal das allerwichtigste." Auf den ersten Blick scheint das etwas ganz Untypisches zu sein für eine Musikerin, die für ihre Spontaneität und brillanten Improvisationen hoch gelobt wird. Aber Julia Hülsmann, die Gewinnerin des SWR Jazzpreises 2016, sagt: "Beim Schreiben komme ich ganz zu mir selbst. Mit 16, 17 habe ich angefangen, Stücke zu komponieren. Und das war für mich immer eine ganz wichtige Sache." Klang, Poesie und trotzdem eine knisternde rhythmische Spannung. Julia Hülsmann ist eine Meisterin des Sensitiven. Heute senden wir den Mitschnitt ihres Preisträgerkonzertes. das im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz stattfand. Dort präsentierte sich die in Berlin lebende Pianistin sowohl im Duo mit der norwegischen Sängerin Torun Eriksen als auch mit dem seit 14 Jahren in unveränderter Besetzung spielenden Julia Hülsmann Trio mit dem Kontrabassisten Marc Muellbauer und dem Schlagzeuger Heinrich Koebberling. In Google-Kalender eintragen Moderation: Günther Huesmann