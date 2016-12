SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Bodenseefestival Merken <bk>Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 <ek><bk>Johann Sebastian Bach: Sarabande aus Englische Suite Nr. 3 g-Moll BWV 808 (Herbert Schuch, Klavier; Stavanger Sinfonieorchester, Leitung: Christian Vasquez) (Konzert vom 13. Mai in Weingarten) <ek><bk>Leo? Janácek: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 2, "Intime Briefe" <ek><bk>Erwin Schulhoff: Tarantella aus 5 Stücke für Streichquartett (Quatuor Voce) (Konzert vom 19. Juni in der Zehntscheuer, Rottenburg) In Google-Kalender eintragen