ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Retired at 35 Hochzeitstag USA 2011 2016-12-16 Der Hochzeitstag von Alan und Elaine steht kurz bevor. Die frisch Getrennten wissen nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und damit sind Alan und Elaine wieder etliche Gelegenheiten für Irrtümer geboten. Währenddessen will David mit Jessica reinen Tisch machen und ihr von seiner gemeinsamen Vergangenheit mit ihrer Mutter erzählen?. Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Jessica Walter (Elaine Robbins) George Wyner (Richard) Christine Ebersole (Susan) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Chris Case