ATV 02:25 bis 03:10 Krimiserie White Collar Schrumpfende Gewinne USA 2012 Stereo Während Neal dank Peters Deal mit dem FBI nun tatsächlich wieder für die "White Collar"-Abteilung arbeiten darf, wird Peter strafversetzt, weil er nach Meinung seiner Vorgesetzten die FBI-Regeln wegen Neal schon zu oft gebrochen hat. Um Peter zu helfen, nimmt sich Neal einen von dessen ungelösten Fällen vor: Schon seit Jahren verfolgt Peter einen äußerst raffinierten Dieb, der nur alle fünf Jahre in der Stadt auftaucht, einen waghalsigen Raub begeht und dann wieder abtaucht. Da Neal überzeugt ist, dass dieser Dieb in Kürze wieder zuschlagen wird, will er ihm eine Falle stellen. Für seinen Plan braucht er aber auch Peters Hilfe, dem von der Chefetage jede Zusammenarbeit mit Neal strengstens verboten worden ist?. Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Brett Cullen (Agent Patterson) Originaltitel: White Collar Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Jim Campolongo Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6