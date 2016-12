ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Rivalen USA 2012 2016-12-15 01:40 Stereo Merken Sharon versucht Rusty bei der Entscheidung zu helfen, ob er seinen biologischen Vater kennenlernen will. Doch gleichzeitig muss sie mit ihrem Team in einem neuen Mordfall ermitteln. Anthony Lewis, der Quarterback seines High School Football Teams, wird tot in seinem Wagen entdeckt. Die Spuren am Auto und Anthonys Verletzungen sprechen dafür, dass er von einem aggressiven Autofahrer von der Straße gedrängt wurde. Der Verdacht fällt auf Anthonys Bruder Lamar. Doch statt ihn zu verhaften, lässt Sharon ihn überwachen. Durch diese Entscheidung gerät nicht nur ihre Karriere, sondern auch jemand aus ihrem Team ernsthaft in Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Rick Wallace Drehbuch: Ralph Gifford, Carson Moore Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine

