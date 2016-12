ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Virtuelle Liebe USA 2012 2016-12-15 23:50 Stereo Merken Als der Bierbrauer Greg Jensen von seiner Assistentin Ruby ermordet aufgefunden wird, befragt Jane die Ehefrau des Opfers. Von ihr erfährt sie, dass Greg oft über längere Zeit verschwand, um angeblich an einer neuen Rezeptur zu arbeiten. Sie ist aber überzeugt, dass er eine Affäre hatte, und gibt den Ermittlern eine Telefonnummer, die sie in Gregs Auto gefunden hat. Die Nummer führt Jane zu einem Apartment, das Greg heimlich gemietet hatte. Dort hat er jedoch vor allem einer Leidenschaft gefrönt: dem Online-Rollenspiel "Im Reich der Wikinger". Sein virtuelles Alter Ego hatte hingegen tatsächlich eine Affäre?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Robin Drehbuch: Janet Tamaro, Sal Calleros Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine

