ATV 07:50 bis 08:45 Familienserie Gilmore Girls Ein Brief mit Folgen USA 2004 Stereo Merken Rory und Emily verbringen eine schöne Zeit in Europa. Zwischen Rory und Lorelai herrscht dagegen noch immer eisiges Schweigen. Dann wendet sich Rory jedoch mit einer Bitte an ihre Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Herrmann (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Lorelai "Rory" Leigh Gilmore) Lauren Graham (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Daniel Palladino Drehbuch: Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

