ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Geliebter Feind USA 2004 Stereo Bei einer Kunstaustellung im Montecito wird ein wertvolles Gemälde gestohlen. Ed will den Diebstahl im Alleingang aufklären und fliegt nach Costa Rica, um Jack Keller ausfindig zu machen. Eds ehemaliger Freund und CIA-Kollegen hat einst versucht, das Montecito um ein paar Millionen zu erleichtern. Um das Gemälde aufzutreiben, braucht Ed jedoch Jacks Verbindungen zum kriminellen Milieu. Doch Ed weiß nur zu gut, dass er Jack nicht trauen kann. Unterdessen haben Danny und Co Probleme mit Steve und Steve, den Mietern ihres Hauses. Gemeinsam entwickeln sie eine Strategie, um den Streit zwischen dem schwulen Paar zu schlichten?. Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Josh Duhamel (Danny McCoy) Molly Sims (Delinda Deline) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Peter Markle Drehbuch: Gardner Stern, Matt Pyken Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12