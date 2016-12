BonGusto 14:15 bis 14:40 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Reine Seeluft N 2005 Merken Tina nimmt für einen Tag an einer Hochseeregatta teil, bevor sie auf festem Boden wieder ihre mobile Küche aufbaut und uns ein Buffet aus mariniertem Fleisch mit Pastinakenpüree, eine Zwiebel-Räucherlachs-Tarte, einen Melonen-Chili-Salat und einem fabelhaften Zitronen-Joghurt-Sorbet serviert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Nordström Originaltitel: New Scandinavian Cooking