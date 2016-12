hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Anne Siegel, "Schicksal-Erzählerin" Merken Die Journalistin und Autorin Anne Siegel war schon an vielen Orten auf der Welt zuhause. Von dort bringt sie Lebensgeschichten mit, Lebensgeschichten, die das Zeug dazu haben, unser Bild von Geschichte zu verändern. Ob sie nun wie in ihrem aktuellen Buch über eine Wiener Jüdin berichtet, die auf ihrer Flucht nach Panama die Nazis austrickste, oder über die Schicksale deutscher Frauen schreibt, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Island gingen. Sehr unangestrengt bettet Anne Siegel diese individuellen Lebensgeschichten in den jeweils historischen Hintergrund ein, was aus ihren Geschichtenbüchern auch Geschichtsbücher macht. Anne Siegel ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Rosemarie Tuchelt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Rosemarie Tuchelt