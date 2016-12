hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik Winterreise (1) Merken Franz Schubert komponierte 1827 "Die Winterreise" auf 24 Gedichte des gleichaltrigen Poeten Wilhelm Müller und damit den wohl berühmtesten Liederzyklus der Musikgeschichte. Seither fordert die einsame Wanderung durch Eis, Armut, Hoffnungslosigkeit, gesellschaftliche Kälte, Isolation und politische Lähmung Komponisten zu kreativen und produktiven Deutungen heraus. Die komponierten Interpretationen, Kommentare und Neuvertonungen von Friedrich Silcher, Franz Liszt, Reiner Bredemeyer, Friedhelm Döhl, Hans Zender, Mark Andre und anderen sind beredter Ausdruck der Wirkungsgeschichte und Lesartenvielfalt dieses außergewöhnlichen Epochenwerks. Der Musikologe Rainer Nonnenmann untersucht das Phänomen der Winterreisen über die "Winterreise" in zwei Sendungen für hr2-kultur. Der zweite Teil folgt am kommenden Donnerstag, 22.12., ebenfalls um 21.30 Uhr. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 330 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 130 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 60 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 60 Min.