hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Ravel: La valse (Philharmonisches Orchester Rotterdam, Leitung: Yannick Nézet-Séguin)<ek><bk>Haydn: Sinfonie Nr. 87 A-Dur (Orchestra of the 18th Century, Leitung: Frans Brüggen)<ek><bk>Tschaikowski: 1. Klavierkonzert b-Moll op. 23 (Mélodie Zhao; Orchestre de la Suisse Romande, Leitung: Michail Jurowski)<ek><bk>C. Kreutzer: Variationen für Klarinette und Orchester (Dieter Klöcker; Slowakisches Rundfunk-Sinfonieorchester, Leitung: Gernot Schmalfuß)<ek>. In Google-Kalender eintragen