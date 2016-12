puls 4 00:50 bis 03:20 SciFi-Film Aliens - Die Rückkehr USA, GB 1986 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Astronautin Ripley, die vor Jahren die Attacke eines Aliens überlebte, kehrt mit einem Platoon der US-Army zurück an die Stätte des Schreckens, um der mörderischen Brut ein für allemal den Garaus zu machen. Vor Ort stoßen die gut gerüsteten Elitekrieger auf einen Feind, der ihnen sowohl zahlenmäßig als auch "moralisch" bei weitem überlegen ist. Es kommt zu einem vernichtenden Massaker, das in einem Frau-gegen-Frau-Duell zwischen Ripley und der Mutter aller Aliens gipfelt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sigourney Weaver (Ellen Ripley) Carrie Henn (Newt) Michael Biehn (Hicks) Paul Reiser (Burke) Lance Henriksen (Bishop) Bill Paxton (Hudson) Jenette Goldstein (Vasquez) Originaltitel: Aliens Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Adrian Biddle Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16