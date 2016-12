puls 4 20:15 bis 22:40 SciFi-Film Star Wars: Eine neue Hoffnung USA 1977 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Rebellen wehrt sich gegen die Unterjochung des Weltalls durch das Imperium, an dessen Spitze Grand Moff Tarkin und sein Adjutant Darth Vader stehen. Unter ihnen ist Prinzessin Leia, die kurz vor ihrer Gefangennahme durch imperiale Truppen die Konstruktionspläne für den Todesstern, die Zentrale des Imperiums, dem Androiden C-3PO und dem Roboter R2-D2 übergeben kann. Diese geben sie an den Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi weiter, dessen Schüler Luke Skywalker sich schließlich mit Unterstützung des Weltraum-Piraten Han Solo aufmacht, die Prinzessin zu befreien und den Todesstern zu vernichten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo) Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Peter Cushing (Admiral Tarkin) David Prowse (Darth Vader) Peter Mayhew (Chewbacca) Originaltitel: Star Wars Regie: George Lucas Drehbuch: George Lucas Kamera: Gil Taylor Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12

