Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Die gefühlte Wahrheit. Der Begriff "Postfaktisch" wurde zum Wort des Jahres gewählt / Politisches Statement und Kulturelles Phänomen. Eine Vorlesungsreihe an der Uni Frankfurt über Essen als Kulturgut / Die Weimarer Republik als demokratisches Vorbild. In Jena untersucht eine neu eingerichtete Forschungsstelle die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland / "Reich mir die Hand". Ein wissenschaftlicher Blick auf Ursprung und Wirkung des Händeschüttelns Merken Die gefühlte Wahrheit. Der Begriff "Postfaktisch" wurde zum Wort des Jahres gewählt / Politisches Statement und Kulturelles Phänomen. Eine Vorlesungsreihe an der Uni Frankfurt über Essen als Kulturgut / Die Weimarer Republik als demokratisches Vorbild. In Jena untersucht eine neu eingerichtete Forschungsstelle die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland / "Reich mir die Hand". Ein wissenschaftlicher Blick auf Ursprung und Wirkung des Händeschüttelns In Google-Kalender eintragen