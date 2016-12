Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Marktplatz Wie man sich bettet, so liegt man - Matratze und Co. Merken Ob Lerche oder Eule, Frostbeule oder Heizkraftwerk - es gibt viele Schlaftypen. Entsprechend individuell sind die Anforderungen an Matratze, Lattenrost und Bettzeug. Schläft man auf einer zu harten oder zu weichen Unterlage, kann das schnell zu Rücken- und Nackenproblemen führen. Das Gleiche gilt fürs Kopfkissen, wenn es zu hoch, zu niedrig oder zu groß ist. Und die Bettdecke soll gemütlich sein, klar - aber sie sollte auch Wärme und Feuchtigkeit abführen, wenn nötig. Worauf also achten, wenn man sich die Stätte für den erholsamen Schlaf neu zusammenstellt? Was taugen neue Trends wie Boxspring-Betten oder -Matratzen aus dem Netz, die bequemen Schlaf für alle Körpertypen versprechen? Wie lange kann ich die Bettwaren umtauschen? Und muss erholsamer Schlaf teuer sein? Diese und Ihre Fragen dazu beantworten Experten und Expertinnen im "Marktplatz" live im Gespräch mit Silke Hahne. In Google-Kalender eintragen Moderation: Silke Hahne