ORF 1 10:30 bis 12:10 Komödie Das wundersame Leben von Timothy Green USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das kinderlose Paar Cindy und Jim Green wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Jungen. Als sie erfahren, dass sie keine Kinder bekommen können, begraben die beiden zunächst ihre Hoffnungen. Aber dann steht plötzlich am genau der Junge in ihrer Küche, den sie sich schon immer gewünscht haben. Jim und Cindy können ihr Glück kaum fassen, doch Timothy ist ein bisschen anders als andere Kinder... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Cindy Green) Joel Edgerton (Jim Green) Dianne Wiest (Ms. Bernice Crudstaff) CJ Adams (Timothy Green) Rosemarie DeWitt (Brenda Best) Odeya Rush (Joni Jerome) M. Emmet Walsh (Onkel Bub) Originaltitel: The Odd Life of Timothy Green Regie: Peter Hedges Drehbuch: Peter Hedges Kamera: John Toll Musik: Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 6