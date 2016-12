ORF 3 01:55 bis 02:40 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Abenteuer China: Tauchen Abenteuer China (4/4): Tauchen A 2016 2016-12-15 05:20 Stereo 16:9 Merken In Teil 4 von Erich Prölls "Abenteuer China"-Reihe übernimmt der Filmemacher selbst die Leitung der Tour: Das Team begibt sich in einer 40-stündigen Bahnfahrt an das südliche Ende Chinas, zum chinesischen Meer. Endstation ist das "Ende der Welt" - so steht es eingemeißelt am Ufer der Provinz Hainan. Im Gepäck eine Ausrüstung mit mehr als 450 Kilogramm Gepäck - eine logistische Meisterleistung. Erkundet werden dort Perlenfarmen und das offene Meer, sowie auch dessen Tiefen. Was das Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: es befindet sich in einem geschützten Militärgebiet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll