Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Criminal Minds Atemnot USA 2014 2016-12-15 00:10 Dolby Digital HDTV Merken In einem beschaulichen Vorort werden drei Frauen auf brutalste Weise getötet: Der Täter fesselte sie ans Bett, missbrauchte sie stundenlang und strangulierte sie schließlich. Offenbar dient ihm ein BDSM-Liebesroman als Vorlage. Seine Opfer findet er in Cafés oder Chaträumen. Über erotische Nachrichten baut er eine Beziehung zu ihnen auf. Die BAU schließt aus den Hinweisen, dass es sich um einen Familienvater handeln muss, der einen unterdrückten Trieb auslebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

